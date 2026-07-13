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Σε μια νέα τοποθέτηση, που αναμένεται να συζητηθεί, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ.
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά τη Δευτέρα (13/7), η Ουάσιγκτον ενδέχεται να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της συγκεκριμένης θαλάσσιας διόδου, η οποία θεωρείται στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.
Το σχέδιο για τη φύλαξη και οι οικονομικές αξιώσεις
Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο δίκτυο Fox News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την πρόθεση της χώρας του να λειτουργήσει ως προστάτης της περιοχής, χρησιμοποιώντας μάλιστα τον όρο «φύλακας άγγελος» για τα Στενά.
Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι η αμερικανική πλευρά θα διεκδικήσει οικονομικά ανταλλάγματα και αποζημιώσεις για τις υπηρεσίες ασφαλείας που θα παρέχει στη ζωτική αυτή πλωτή οδό.
Trump on Iran:
We are going to keep the strait. We will probably run it.
We will become the guardian of the strait, and when we do that, we will be reimbursed for it.
We guarded the strait for 50 years, and we never got paid for it. We guarded it for nothing, but now we will…
— Clash Report (@clashreport) July 13, 2026