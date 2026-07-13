Σε μια νέα τοποθέτηση, που αναμένεται να συζητηθεί, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά τη Δευτέρα (13/7), η Ουάσιγκτον ενδέχεται να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της συγκεκριμένης θαλάσσιας διόδου, η οποία θεωρείται στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.

Το σχέδιο για τη φύλαξη και οι οικονομικές αξιώσεις

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο δίκτυο Fox News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την πρόθεση της χώρας του να λειτουργήσει ως προστάτης της περιοχής, χρησιμοποιώντας μάλιστα τον όρο «φύλακας άγγελος» για τα Στενά.

Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι η αμερικανική πλευρά θα διεκδικήσει οικονομικά ανταλλάγματα και αποζημιώσεις για τις υπηρεσίες ασφαλείας που θα παρέχει στη ζωτική αυτή πλωτή οδό.