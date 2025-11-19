Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, ότι θα καταβάλει προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στο Σουδάν, ύστερα από έκκληση του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο de facto ηγέτης του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, «θα ήθελε να κάνω κάτι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά το Σουδάν. Δεν ήταν στα πλάνα μου να εμπλακώ, θεωρούσα ότι ήταν κάτι τρελό και εκτός ελέγχου», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την ομιλία του σε συνέδριο για τις σαουδαραβικές επενδύσεις.

«Βλέπω όμως πόσο σημαντικό είναι το Σουδάν για εσάς και για πολλούς φίλους στην αίθουσα. Θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε επ’ αυτού», συμπλήρωσε.

Η Ουάσινγκτον έχει ήδη προσπαθήσει να μεσολαβήσει για τον τερματισμό των συγκρούσεων που μαστίζουν την αφρικανική χώρα εδώ και δυόμισι χρόνια.

Από τον Απρίλιο του 2023, όταν στο Σουδάν ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, ενώ εκατομμύρια άλλοι έχουν εκτοπιστεί. Ο ΟΗΕ κάνει λόγο για «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως», με την κατάσταση στο Νταρφούρ να είναι ακόμη χειρότερη λόγω της μαζικής εξόδου προσφύγων μετά την κατάληψη της πόλης Ελ Φάσερ από τις ΔΤΥ στα τέλη Οκτωβρίου.