Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ένα podcast που δημοσιεύτηκε σήμερα (2/11) στην εφημερίδα New York Post, ότι θα γίνει «ο Κύριος Βέτο» (Mr. Veto, είπε χαρακτηριστικά), στην περίπτωση που οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές.

Μάλιστα όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς σε περίπτωση που κερδίσουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο, ο Ντ. Τραμπ ήταν ξεκάθαρος ότι δεν πρόκειται να το πράξει, ενώ διαβεβαίωσε επιπλέον ότι σε περίπτωση νίκης των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, θα γίνει «ο Κύριος Bέτο», λέγοντας χαρακτηριστικά:

Τραμπ: «Θα γίνω ο Κύριος Bέτο αν δεν κερδίσουμε»

«Λοιπόν, αν συμβεί αυτό, υποθέτω ότι θα γίνω ο Κύριος Βέτο (ο Mr. Veto, όπως είπε χαρακτηριστικά). Κοιτάξτε, αν δεν κερδίσουμε, αν και πιστεύω ότι θα τα πάμε εξαιρετικά, θα ασκώ βέτο στα πάντα. Βέτο ξανά και ξανά. Δεν πρόκειται να τους αφήσω… Και κάποια στιγμή, πιθανότατα θα κάνουμε συμφωνίες. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που ένας πρόεδρος δεν θα έχει ούτε τη Βουλή των Αντιπροσώπων ούτε τη Γερουσία με το μέρος του. Θα σας υποβάλλουν κείμενα, εσείς προβάλλετε το βέτο σας σε αυτά, και στο τέλος, θα καταλάβουν ότι είναι χάσιμο χρόνου. Έπειτα από έναν μήνα ή δύο μήνες που θα βλέπουν όλα τα σχέδιά τους να έχουν απορριφθεί από ένα βέτο, θα καταλήγουν να έρθουν να σας δουν και συνάπτετε μια συμφωνία. Πιστεύω ότι πιθανότατα αυτό θα συμβεί, αλλά ελπίζω να μη χρειαστεί να ανησυχήσουμε γι’ αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στο ίδιο podcast ότι εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα να δώσει χάρη προληπτικά στους συμμάχους του, την παραμονή των ενδιάμεσων εκλογών, στις οποίες μπορεί να χάσει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε για τη λήψη ενός τέτοιου μέτρου υπέρ “αυτών που εργάστηκαν μαζί του”, απάντησε: «Δεν θα το σκεφτώ καν, θα το κάνω».

«Το έκανα για την 6η Ιανουαρίου», πρόσθεσε αναφερόμενος στους εκατοντάδες υποστηρικτές του που επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον στις 6 Ιανουαρίου 2021, στους οποίους ο πρόεδρος έδωσε χάρη από την πρώτη μέρα της δεύτερης θητείας του, τον Ιανουάριο του 2025.

Trump: Biden gave everybody a pardon. Q: Will you do that? Trump: I would if I needed to. I wouldn’t even think about it. I did for J6. https://t.co/QEqU55dMWT — Clash Report (@clashreport) November 2, 2026

Ο Ίλον Μασκ, ο μεγαλύτερος δωρητής της εκστρατείας του ρεπουμπλικανικού κόμματος και σύμμαχος του Τραμπ, έδειχνε να απειλείται στα μέσα Οκτωβρίου έπειτα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι Δημοκρατικοί μπορεί να προτίθενταν να αυξήσουν τις κοινοβουλευτικές έρευνες σε βάρος του σε περίπτωση νίκης στις “ενδιάμεσες” εκλογές.

Όταν η δημοσιογράφος της New York Post, η Μιράντα Ντεβάιν, αναφέρθηκε σε ενδεχόμενη σύλληψη του δισεκατομμυριούχου, ο Τραμπ απάντησε: «Αυτά είναι μόνο λόγια, αλλά εάν αυτό γίνει πράξη, θα πρέπει να τους προστατέψουμε» (σ.σ. τους συμμάχους του).

Σύμφωνα με ένα άρθρο του Politico που δημοσιεύτηκε τον περασμένο μήνα, “υψηλόβαθμα στελέχη (του Δημοκρατικού Κόμματος) εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο διάφορες επιτροπές θα μπορούσαν να στοχεύσουν τον Ίλον Μασκ και ένα ευρύ φάσμα των εταιριών του”, σε περίπτωση νίκης την Τρίτη.

Διάφορα θέματα πιθανών ερευνών έχουν αναφερθεί στον Τύπο, κυρίως ο ρόλος του Μασκ στον πρόσφατο περιορισμό στην Ουκρανία του δορυφορικού του δικτύου Starshield, οι δραστικές περικοπές που έγιναν το 2025 στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση από την Επιτροπή του για την κυβερνητική αποτελεσματικότητα (Doge) ή ακόμη ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων γύρω από ομοσπονδιακά συμβόλαια και επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν στις εταιρίες του, τη SpaceX και την Tesla.

Το δημοκρατικό στρατόπεδο κατηγορεί επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ και το περιβάλλον του ότι πλούτισαν δραστικά κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο, και αυτό χάρη σε πολλές συγκρούσεις συμφερόντων.

Στη συνέντευξη στη New York Post, ο Τραμπ υπενθύμισε τις χάρες που έδωσε προληπτικά ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε οικείους του, λίγες ώρες πριν από το τέλος της θητείας του.

Πυρά Τραμπ κατά των Δημοκρατικών στα εγκαίνια της Reflecting Pool

Σε ότι αφορά την τελευταία ομιλία του πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε επίσημα την ανακαίνιση της Reflecting Pool (σ.σ. Λίμνη Αντανάκλασης), της μεγάλης τεχνητής λίμνης στην Ουάσιγκτον την οποία εγκαινίασε, όπου αντανακλώνται τα μνημεία για τον Τζορτζ Ουάσινγκτον και τον Αβραάμ Λίνκολν. Μάλιστα αποκάλυψε ότι σκέφτηκε σοβαρά να της δώσει το όνομά του.

«Κοιτάξτε τι έκανα με τη Λίμνη Αντανάκλασης». «Είναι μια άψογη δουλειά και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτήν», δήλωσε ο Τραμπ μπροστά από τη Λίμνη Αντανάκλασης.

President Trump concluded his midterm push with a closing argument like no other: Look what I did with the Reflecting Pool. “It’s a complete job, and we’re very proud of it,” Trump said in front of the Reflecting Pool. https://t.co/QWPyxbjKcZ https://t.co/EL37BGIWHh — The Washington Post (@washingtonpost) November 2, 2026

«Σήμερα ανακοινώνω ότι ανοίγει ξανά η λίμνη», είπε στην αρχή της ομιλίας του ο Αμερικανός πρόεδρος και αποκάλυψε στη συνέχεια: «Σκεφτήκαμε σοβαρά να την πούμε Trump Reflecting Pool, αλλά, ήταν ένα αστείο. Θα το ανακοινώσουμε κάποια στιγμή αύριο. Είμαι σίγουρος ότι ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ θα διασκεδάσει πολύ ανακοινώνοντάς το», είπε προσθέτοντας ξανά: «Απλώς αστειεύομαι…».

Trump: “We’re giving serious thought to changing the name to the Trump Reflecting Pool” https://t.co/CvndgMhZfK — Aaron Rupar (@atrupar) November 2, 2026

Αφού ολοκλήρωσε την 20λεπτη ομιλία του για τη λίμνη, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε διεξοδικά και στις ενδιάμεσες εκλογές ,τονίζοντας πως «οι υποψήφιοι των Δημοκρατικών είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι, γιατί είναι υπέρ των τζιχαντιστών και των Αδελφών Μουσουλμάνων και άλλων που δεν τους φαντάζεστε. Θα υπερασπιστούμε τη χώρα μας, τον πολιτισμό μας και την κληρονομιά μας για τις επόμενες γενιές», ανέφερε ο χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος για να προσθέσει στη συνέχεια:

«Παλέψαμε 250 χρόνια για να κάνουμε τη χώρα μας μεγάλη, δεν θα την καταστρέψουν κάποιοι αποτυχημένοι τύποι από τους Δημοκρατικούς».

Trump: “The Democrat Party has nominated some of the most extreme and dangerous slate of candidates in American history … We fought for 250 years to make it great, we’re not going to let it be torn down by a bunch of people that have failed everywhere they’ve been.” https://t.co/9HCiTZhfGb — The Post Millennial (@TPostMillennial) November 2, 2026

Ακολούθως αναφέρθηκε στα επιτεύγματά του, τονίζοντας ότι «έχουμε τη Γροιλανδία, ευχαριστούμε τη Δανία και την Ευρώπη για αυτό», ενώ επισήμανε πως «τήρησα όλες υποσχέσεις που έδωσα».

Trump: We also have Greenland now. We want to thank Denmark and Europe for making that possible. https://t.co/VwMI7NI1w0 — Clash Report (@clashreport) November 2, 2026

Όλη η ομιλία του Ντ. Τραμπ στα εγκαίνια της Reflecting Pool