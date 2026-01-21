Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Τη θέση ότι «πλέον έχει επιτευχθεί ειρήνη στη Μέση Ανατολή» εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την παρέμβασή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, εξαπολύοντας ταυτόχρονα αυστηρή προειδοποίηση προς τη Χαμάς. Όπως είπε, σε περίπτωση που η παλαιστινιακή οργάνωση δεν παραδώσει τον οπλισμό της, θα «εξοντωθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα». Παράλληλα, υποστήριξε ότι 59 χώρες έχουν δηλώσει συμμετοχή στο ειρηνευτικό σχέδιό του για τη Γάζα, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Μιλώντας ενώπιον των συμμετεχόντων στο Φόρουμ του Νταβός, ο Τραμπ ανέφερε ότι, παρά την ύπαρξη «ορισμένων μικρών προβλημάτων, όπως η Χαμάς», η οργάνωση έχει δεχθεί να αποκηρύξει τον ένοπλο χαρακτήρα της. «Υπάρχουν κάποια μικρά ζητήματα, όπως η Χαμάς, και η Χαμάς έχει συμφωνήσει να παραδώσει τα όπλα της», δήλωσε, παρότι η ίδια η Χαμάς έχει επανειλημμένα και δημόσια απορρίψει κάθε σενάριο αφοπλισμού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε, πάντως, ότι η συγκεκριμένη διαδικασία παρουσιάζει δυσκολίες, σημειώνοντας πως «γεννήθηκαν κρατώντας ένα όπλο στο χέρι, επομένως δεν είναι κάτι εύκολο». Παρά τις επιφυλάξεις αυτές, εμφανίστηκε βέβαιος ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί, υπογραμμίζοντας: «Αυτό είναι που έχουν αποδεχθεί και αυτό θα κάνουν».

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι το προσεχές διάστημα θα αποδειχθεί αν η Χαμάς θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της, εκτιμώντας ότι «μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ημέρες, και οπωσδήποτε εντός των επόμενων τριών εβδομάδων, θα γνωρίζουμε αν θα προχωρήσουν ή όχι».

Ταυτόχρονα, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την οργάνωση, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον αφοπλισμό, «θα εξαφανιστεί πολύ γρήγορα». «Αν δεν το κάνουν, θα γίνουν σκόνη σε χρόνο μηδέν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι δεκάδες χώρες είναι έτοιμες να συμβάλουν στη συγκρότηση μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τον ίδιο, «59 χώρες» συμμετέχουν στο ειρηνευτικό πλαίσιο, με βασικό στόχο, όπως είπε, την εξουδετέρωση της Χαμάς. «Θέλουν να μπουν και να εξαλείψουν τη Χαμάς. Θέλουν να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους», κατέληξε.

Με πληροφορίες από: Haaretz