Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, ότι θα κηρύξει την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών Ουάσινγκτον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θα την θέσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο, αφού η δήμαρχος της πόλης Μιούριελ Μπάουζερ, δήλωσε πως η αστυνομία της δεν θα συνεργασθεί με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Το ζήτημα αφορά στην παροχή πληροφοριών για πρόσωπα που ζουν ή εισέρχονται παρανόμως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τους επικριτές του Τραμπ, η απόφαση αυτή υπερβαίνει τις ομοσπονδιακές εξουσίες.

Τα σχόλια έγιναν, αφού χιλιάδες διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν αυτό το μήνα εναντίον της απόφασης του Τραμπ, να κατεβάσει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στους δρόμους της Νέας Υόρκης, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι είναι αναγκαίο μέτρο, διότι η πρωτεύουσα μαστίζεται από εγκληματικότητα.

Ο «τόπος» ανθίζει απολύτως… για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, ουσιαστικά ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social».

Ο ίδιος κατηγόρησε τους «Δημοκρατικούς της Ριζοσπαστικής Αριστεράς», ότι πίεσαν την Μπάουζερ, να γνωστοποιήσει στην κυβέρνηση, την πρωτοβουλία της, να μη συνεργαστεί με την ICE.