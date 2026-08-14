Δήλωση – βόμβα, έκανε την Παρασκευή (14/8) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία που ποραγματοποίησε. «Πολύ σύντομα θα κηρύξω τα Στενά του Ορμούζ περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών», τόνισε ο 80χρονος Ρεπουμπλικανός ηγέτης, σε μια στιγμή που Ουάσιγκτον και Τεχεράνη προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης που διαρκεί σχεδόν έξι μήνες.

Trump on Iran: Pretty soon, I will be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. pic.twitter.com/ySyIIhvF5V — Clash Report (@clashreport) August 14, 2026

«Στην ουσία, περί αυτού πρόκειται. Έχουμε τον αποκλεισμό. Κανένα πλοίο δεν περνάει, εκτός αν το επιτρέψουμε εμείς», πρόσθεσε για να επισημάνει στη συνέχεια: «Αυτό που προσφέρουμε είναι μια μεγάλη υπηρεσία για τον κόσμο, όχι μόνο για εμάς, αλλά για τον κόσμο».

Trump on Iran: What we are doing is a great service for the world, not only for ourselves, for the world. pic.twitter.com/ow3hVYMoil — Clash Report (@clashreport) August 14, 2026

Παράλληλα τόνισε στη συνέχεια της ομιλίας του ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν σκληρά οικονομικά μέτρα στο Ιράν».

Απευθυνόμενος στους Αμερικανούς πολίτες, επισήμανε ακόμη: «Όταν θα πρέπει να πληρώνετε λίγο περισσότερο για τη βενζίνη σας, δεν θα ζητήσω ποτέ συγγνώμη. Έκανα το σωστό. Μια πολύ κακή χώρα δεν μπορεί να διαθέτει πυρηνικά όπλα».

Trump on Iran: When you have to pay a little bit more for your gasoline, I will never apologise. I did the right thing. A very evil country cannot have a nuclear weapon. pic.twitter.com/lERQZYoR67 — Clash Report (@clashreport) August 14, 2026

Οι δηλώσεις αυτές του Αμερικανού προέδρου, έρχεται μια μέρα από το απειλητικό προς την Τεχεράνη μήνυμα του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος χθες Πέμπτη (13/8) τόνισε ότι «το Ιράν θα υποστεί μια τέτοια οικονομική απομόνωση που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος», προαναγγέλλοντας ότι τα νέα μέτρα ετοιμάζονται και θα παρουσιαστούν «την επόμενη εβδομάδα», πέρα από τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο σε αντίποινα για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων.

«Θα πρόκειται για ένα συνδυασμό οικονομικής απομόνωσης τον οποίο ο κόσμος δεν ξαναείδε ποτέ και τη συνέχιση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, που θα εμποδίζει οτιδήποτε να εισέρχεται ή να εξέρχεται από τα ιρανικά λιμάνια», είπε ο κ. Μπέσεντ στο υπερσυντηρητικό δίκτυο Newsmax.

«Μείνετε στο ακουστικό σας, έρχονται κι άλλες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα», πρόσθεσε ο Σκοτ Μπέσεντ, χωρίς να ξεκαθαρίσει τη φύση των νέων μέτρων που ανήγγειλε.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ παρουσίασε τη στρατηγική του ως συνδυασμό δύο μοχλών, της οικονομικής ασφυξίας και του φυσικού αποκλεισμού, κάνοντας συγκρίσεις με την Κούβα και τη Βενεζουέλα. «Η Βενεζουέλα κατέρρευσε αμέσως όταν της επιβάλαμε αποκλεισμό», καυχήθηκε ο Σκοτ Μπέσεντ.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στο Fox News, ότι «ο στόχος υπ’ αριθμόν ένα των ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν είναι να εξασφαλίσουμε ότι το πετρέλαιο και η βενζίνη θα παραμείνουν φθηνά για τους Αμερικανούς και ο στόχος υπ’ αριθμόν δύο είναι προφανώς να εξασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ διαβεβαίωνε την 4η Αυγούστου το CNBC ότι ήταν πιθανή μια συμφωνία της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη «σήμερα ή αύριο» για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, μια τοποθέτηση που είχε οδηγήσει σε άνοδο τη Wall Street και σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου.

Η επιλογή της οικονομικής πίεσης προκρίνεται από την Ουάσιγκτον καθώς η διπλωματική οδός μοιάζει κλειστή, με τις δύο πλευρές επιμένουν στους όρους που έχουν θέσει για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ.