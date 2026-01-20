Συνέντευξη τύπου παραχώρησε το βράδυ της Τρίτης (20/1) από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να «εμπλέξει» την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, μολονότι την έχει αποκλείσει προς το παρόν από τη στρατηγική του για τη χώρα αυτή, μετά τη σύλληψη του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Η Ματσάδο είναι «μια απίστευτα ευγενική γυναίκα» που έκανε ένα «απίστευτο πράγμα» είπε ο Τραμπ, αποκαλώντας την απλώς «Μαρία», στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Συζητάμε μαζί της και θα μπορούσαμε ίσως να συμμετάσχει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Θα ήθελα πολύ να μπορέσω να το κάνω αυτό», πρόσθεσε.

«Έχουμε κάνει περισσότερα από ό,τι έχει κάνει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση μέχρι τώρα…»

«Ήταν μία εκπληκτική περίοδος», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, αναφερόμενος στον πρώτο χρόνο από την έναρξη της δεύτερης θητείας του.

«Έχουμε κάνει περισσότερα από ό,τι έχει κάνει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση μέχρι τώρα στον τομέα του στρατού, στον τομέα του τερματισμού των πολέμων, στον τομέα της ολοκλήρωσης των πολέμων. Κανείς δεν έχει δει κάτι παρόμοιο», είπε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σύντομα θα μεταβεί σε «ένα όμορφο μέρος στην Ελβετία», προκαλώντας μερικά γέλια στην αίθουσα, προσθέτοντας με εμφανή ειρωνεία: «Είμαι σίγουρος ότι με περιμένουν με μεγάλη χαρά».

Τραμπ για το ΝΑΤΟ: «Αμφιβάλλω αν το ΝΑΤΟ θα μας στηρίξει σε ανάγκη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριμένο «επίτευγμα» σχετικά με το ΝΑΤΟ, όπου τα μέλη συμφωνούν να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες από 2% σε 5% του ΑΕΠ. «Έκανα περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλο, ζωντανό ή νεκρό», λέει.

«Νομίζω ότι, ως επί το πλείστον, θα σας πουν το ίδιο. Μπορείτε να ρωτήσετε τον γενικό γραμματέα (Μαρκ Ρούττε) για αυτό. Το είπε και αυτός. Αλλά το ΝΑΤΟ πρέπει να μας αντιμετωπίζει δίκαια.

Ο μεγάλος φόβος που έχω με το ΝΑΤΟ είναι ότι ξοδεύουμε τεράστια ποσά για το ΝΑΤΟ και ξέρω ότι θα τους βοηθήσουμε, αλλά αμφιβάλλω αν θα μας βοηθήσουν και εκείνοι».

«Θα το μάθετε τι θα κάνουμε» είπε ο Τραμπ για τη Γροιλανδία

Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ θα καταλήξουν σε συμφωνία για το μέλλον της Γροιλανδίας που θα ικανοποιεί τις δύο πλευρές, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει πως δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από τον στόχο της απόκτησης της Γροιλανδίας, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού δια της βίας.

«Νομίζω ότι θα βρούμε κάτι με το οποίο το ΝΑΤΟ θα είναι πολύ ικανοποιημένο και εμείς πολύ ικανοποιημένοι, αλλά το χρειαζόμαστε (το νησί της Γροιλανδίας) για λόγους ασφαλείας», είπε ο Τραμπ, επισημαίνοντας πως η Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν θα ήταν τόσο ισχυρή χωρίς τις ΗΠΑ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το πού μπορεί να φθάσει προκειμένου οι ΗΠΑ να αποκτήσουν το νησί της Αρκτικής, ο πρόεδρος Τραμπ απέφυγε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα και απάντησε: «Θα το διαπιστώσετε».

Ανέφερε επίσης πως «έχουμε προγραμματίσει αρκετές συναντήσεις για το θέμα της Γροιλανδίας» στο περιθώριο της συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας και συμπλήρωσε πως θεωρεί ότι «τα πράγματα θα πάνε αρκετά καλά».

Τραμπ: «Ο Στάρμερ και ο Μακρόν γίνονται λίγο σκληροί όταν δεν είμαι παρών»

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ πώς θα χαρακτήριζε τη σχέση του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Κίρ Στάρμερ αυτή τη στιγμή.

Του ζητήθηκε επίσης να απαντήσει αν είχε μιλήσει μαζί τους μετά την ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα νωρίτερα σήμερα, η οποία φαινόταν να αποτελεί μια νύξη για την κριτική του στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τη συμφωνία για τα νησιά Τσάγκος.

«Όχι, δεν τους έχω μιλήσει, αλλά νομίζω ότι τα πάω πολύ καλά μαζί τους», λέει ο Τραμπ.

«Θέλω να πω, πάντα μου φέρονται καλά. Γίνονται λίγο σκληροί όταν δεν είμαι παρών, αλλά όταν είμαι παρών μου φέρονται πολύ καλά. Και, ξέρετε, τους συμπαθώ και τους δύο».

Η αναφορά του για το Συμβούλιο Ειρήνης

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε επίσης ότι το νεοσύστατο Συμβούλιο Ειρήνης «ενδέχεται» να αντικαταστήσει τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο επέκρινε ως αναποτελεσματικό στην προσπάθεια τερματισμού των πολέμων αν και θα ήθελε να είναι λειτουργικός.

«Ο ΟΗΕ απλά δεν έχει βοηθήσει πολύ. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του ΟΗΕ, αλλά ποτέ δεν έχει ανταποκριθεί στις δυνατότητές του», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Ο ΟΗΕ θα έπρεπε να είχε επιλύσει όλους τους πολέμους που έλυσα εγώ. Ποτέ δεν απευθύνθηκα σε αυτούς, ούτε καν σκέφτηκα να το κάνω».

Τι είπε για την παράτυπη μετανάστευση

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνθηκε των επιλογών του για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, ξεκινώντας τη συνέντευξη Τύπου με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε φωτογραφίες συλληφθέντων στη Μινεσότα, κάνοντας λόγο για «εγκληματίες, παράτυπους μετανάστες», βάζοντας ιδίως στο στόχαστρο Σομαλούς. «Η Σομαλία δεν είναι καν χώρα», υποστήριξε. «Δεν έχει τίποτα που να την κάνει να μοιάζει με χώρα. Ακόμη κι αν είναι χώρα, θεωρείται ίσως η χειρότερη στον κόσμο», συμπλήρωσε, στρέφοντας τα βέλη του εναντίον της σομαλικής καταγωγής Δημοκρατικής βουλευτού Ιλχάν Ομάρ, η οποία τον έχει επικρίνει για την πολιτική του.

Τραμπ: «Δεν ξέρω τι θα αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι θα αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών που έχει επιβάλει σε όλον τον κόσμο, όμως προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να χρειαστεί να επιστρέψει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια εάν η κυβέρνηση ηττηθεί σε αυτήν τη δίκη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε σήμερα τρεις αποφάσεις για άλλα θέματα, όχι όμως και για τους δασμούς.

«Δεν ξέρω τι θα κάνει το Ανώτατο Δικαστήριο (…) Για εμένα, είναι απλό. Θα μπορούσε να είναι απλούστερο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένοντας ότι οι δασμοί του ήταν νόμιμοι και θα ήταν δύσκολο να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί «χωρίς να πληγούν πολλοί άνθρωποι».

Στη συνέντευξή Τύπου που παραχώρησε ο Τραμπ έκανε επίσης απολογισμό των οικονομικών πεπραγμένων του, εξαίροντας την πορεία του Χρηματιστηρίου και την αύξηση των καταθέσεων και των επενδύσεων. Υποστήριξε ότι δημιούργησε χιλιάδες θέσεις εργασίας και ότι ο βασικός πληθωρισμός έπεσε στο 1,6%.

«Πολύ σύντομα» θα βρεθούν στο στόχαστρο τα ναρκωτικά που φθάνουν στη χώρα δια ξηράς

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «πολύ σύντομα» η κυβέρνησή του θα βάλει στο στόχαστρο τα ναρκωτικά που εισέρχονται στις ΗΠΑ δια ξηράς.

Υπογράμμισε μάλιστα πως οι αεροπορικές επιθέσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να ανήκαν σε καρτέλ έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση των ναρκωτικών που καταφθάνουν στις ΗΠΑ δια θαλάσσης.

Μια “πολύ σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία” με τον Τούρκο πρόεδρον Ερντογάν θα έχει ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι θα έχει μια “πολύ σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία” με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσθέτοντας ότι του αρέσει ο Τούρκος ηγέτης.

“Έχω μια πολύ σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο συμπαθώ, συμπαθώ πολύ”, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

«Βγάλαμε 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα – Δεν με ενδιαφέρει να μιλήσω με τον φυλακισμένο Μαδούρο»

Οι ΗΠΑ εξασφάλισαν 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τα οποία ήδη διαθέτουν προς πώληση, όπως είπε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχουμε βγάλει 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα τις πρώτες τέσσερις ημέρες. Έχουμε ακόμα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Τα πουλάμε στην αγορά. Μειώνουμε τις τιμές του πετρελαίου», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο.

Ερωτηθείς αν θα ήθελε να μιλήσει στον έκπτωτο πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος είναι έγκλειστος σε αμερικανική φυλακή μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στο Καράκας την 3η Ιανουαρίου, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν νομίζω πως θα κάνω κάτι τέτοιο».

Δείτε τη συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο: