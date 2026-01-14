Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της Γροιλανδίας, διαμηνύοντας ότι το μεγαλύτερο νησί του πλανήτη πρέπει να περάσει υπό αμερικανικό έλεγχο, ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη «δεν είναι αποδεκτή».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η ένταξη της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ, θα ενισχύσει καθοριστικά το ΝΑΤΟ, τονίζοντας πως η Συμμαχία καθίσταται «πολύ πιο ισχυρή και αποτελεσματική».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ προειδοποιεί ότι σε διαφορετική περίπτωση, το κενό ισχύος θα επιχειρήσουν να καλύψουν η Ρωσία ή η Κίνα, κάτι που, όπως υπογραμμίζει, δεν πρόκειται να επιτρέψει. «Αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνουν εκείνοι», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνδέει άμεσα τη Γροιλανδία με την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την «ζωτικής σημασίας» για τον στρατιωτικό σχεδιασμό που αποκαλεί Golden Dome.

Παράλληλα, καλεί το ΝΑΤΟ να διαδραματίσει ρόλο-κλειδί στην απόκτηση του νησιού από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε έντονο τόνο, ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι χωρίς την αμερικανική στρατιωτική ισχύ, την οποία, όπως αναφέρει, ενίσχυσε κατά την πρώτη του θητεία και συνεχίζει να ανεβάζει «σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο», το ΝΑΤΟ δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αξιόπιστος αποτρεπτικός μηχανισμός. «Ούτε καν κοντά», όπως γράφει.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Τραμπ επιμένει ότι η αμερικανική παρουσία στη Γροιλανδία αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ της Συμμαχίας και καταλήγει με το μήνυμα ότι «οτιδήποτε λιγότερο από αυτό είναι απαράδεκτο».

Η ανάρτηση Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Είναι ζωτικής σημασίας για το Golden Dome που χτίζουμε. Το ΝΑΤΟ πρέπει να μας οδηγήσει στο να το αποκτήσουμε. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ Η ΡΩΣΙΑ Ή Η ΚΙΝΑ, ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ!

Από στρατιωτική άποψη, χωρίς την τεράστια δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία έχτισα κατά το πρώτο μου θητεία και τώρα ανεβάζω σε ένα νέο, ακόμη υψηλότερο επίπεδο, το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν μια αποτελεσματική δύναμη ή αποτρεπτικός παράγοντας – Ούτε καν κοντά!

Το ξέρουν αυτό, και το ξέρω και εγώ. Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ.

Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό είναι απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος DJT».

Με πληροφορίες από: Newsweek