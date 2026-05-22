Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα Πέμπτη (22/5) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις πρόσφατες κινήσεις της κυβέρνησής του για μείωση του αριθμού των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση γίνεται μία εβδομάδα αφότου ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σταμάτησε την προγραμματισμένη ανάπτυξη μιας ειδικής μονάδας που αναμενόταν να μεταβεί στην Πολωνία, στο πλαίσιο ανανέωσης των δυνάμεων εκεί.

Το υπουργείο του δήλωσε τότε ότι η απόφαση αυτή βασίστηκε στην απογοήτευση για τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες «δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων όταν η Αμερική τις χρειάστηκε».

Η σημερινή δήλωση Τραμπ γίνεται όταν ο ίδιος νωρίτερα αυτόν τον μήνα απέσυρε 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, ως αντίδραση στην αναφορά του Καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ταπεινώνονται» στον πόλεμό τους με το Ιράν. Αναφορά που εξόργισε τον Τραμπ.

Σε αντίθεση με όλα αυτά, ο Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η ανάπτυξη στρατευμάτων στην Πολωνία -που αποτελεί βασικό δίαυλο για την ευρωπαϊκή βοήθεια προς τη γειτονική Ουκρανία- βασίστηκε στην καλή του σχέση με τον δεξιό λαϊκιστή Πρόεδρο, Κάρολ Ναβρότσκι.

«Με βάση την επιτυχή εκλογή του νυν Προέδρου της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, τον οποίο είχα την τιμή να στηρίξω δημόσια, καθώς και τη σχέση μας μαζί του, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του.

Δεν είναι σαφές από πού θα προέλθουν οι 5.000 στρατιώτες που ανέφερε ο Τραμπ ή πώς αυτό θα μεταβάλει τον συνολικό αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η ξαφνική ανακοίνωση προκαλεί περαιτέρω αβεβαιότητα σχετικά με τη στάση των ΗΠΑ στην Ευρώπη, αφότου ο Τραμπ στράφηκε εναντίον των συμμάχων του ΝΑΤΟ που τάχθηκαν κατά του πολέμου με το Ιράν ή απέτυχαν να παράσχουν αυτό που ο ίδιος θεωρεί ως «επαρκή βοήθεια».

Πολωνοί υπουργοί φάνηκε να αφήνουν να εννοηθεί ότι η ανακοίνωση δεν θα αλλάξει ουσιαστικά τον αριθμό των στρατευμάτων στην Πολωνία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ραντόσλαβ Σικόρσκι, ευχαρίστησε τον Τραμπ για την «ανακοίνωσή του ότι η παρουσία των αμερικανικών στρατευμάτων στην Πολωνία θα διατηρηθεί πάνω-κάτω στα προηγούμενα επίπεδα».