Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σήμερα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ότι ο κόσμος έχει ήδη καταστεί πιο ασφαλής πλέον, προσθέτοντας ότι σε δύο με τρεις εβδομάδες θα είναι ακόμη ασφαλέστερος.

Δεν διευκρίνισε πού βασίζει αυτή του την αισιοδοξία, αλλά νωρίτερα είχε εκφράσει την πρόθεσή του να συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, το συντομότερο δυνατό. Μάλιστα, είπε για την επικείμενη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν: «Θα τον συναντήσω όσο πιο σύντομα μπορώ, γιατί διαφορετικά δεν θα καταλάβει».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «θα δει» τον Βλαντίμιρ Πούτιν «μόλις γίνει δυνατή η οργάνωση» μίας συνάντησης, αλλά διευκρίνισε ότι αυτό που θα κάνει άμεσα είναι να επιστρέψει στη Ουάσινγκτον.

«Θα το έκανα, θα ήμουν έτοιμος να φύγω από δω και να πάω», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους ολοκληρώνοντας την επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

We will make a decision about a possible meeting with putin within 2-3 weeks. — Trump.

Trump says the world will be much safer in two to three weeks.

Trump always manages to buy time for his boss putin so he can continue his war.

Perhaps Europe will now wait again until the… pic.twitter.com/rX7usarx0R

— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) May 16, 2025