Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη μέσω Truth Social ότι προγραμματίστηκε συνάντησή του με τον Ζόραν Μαμντάνι, τον δημοκρατικό σοσιαλιστή που εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, αύριο Παρασκευή 21η Νοεμβρίου στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

«Ο κομμουνιστής δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν ‘Κουάμι’ Μαμντάνι ζήτησε συνάντηση. Συμφωνήσαμε ότι αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν!», έγραψε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.