Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να αγοράζουν ποτάσα από τον Καναδά, όμως η Λευκορωσία θα ήθελε να πουλήσει αυτά τα λιπάσματα σε χαμηλότερες τιμές, υποστήριξε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για μια πιθανή συμφωνία με το Μινσκ.

«Η Λευκορωσία έχει πολλή ποτάσα και οι αγρότες μας χρειάζονται καλές τιμές», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε στη Νέα Υόρκη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε από τον Καναδά, όμως η Λευκορωσία θα ήθελε να την πουλήσει σε πολύ φτηνότερη τιμή», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έριξε για πρώτη φορά αυτήν την ιδέα τη Δευτέρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει εναλλακτικές πηγές προϊόντων, στο πλαίσιο της εμπορικής διαμάχης του με τον Καναδά, χώρα από την οποία προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος της εισαγόμενης ποτάσας.

Σύμφωνα ωστόσο με τον ενημερωτικό ιστότοπο Politico, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο απέκλεισε το ενδεχόμενο να πουλήσει ποτάσα στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι η χώρα του δεν διαθέτει τόσο μεγάλες ποσότητες για να ικανοποιήσει το αίτημα του Τραμπ. «Ακόμη και αν θέλαμε να εξάγουμε σε άλλους, στις δυτικές αγορές, απλώς δεν έχουμε τόσο όγκο, όλη (η παραγωγή) έχει ήδη προπωληθεί», είπε.