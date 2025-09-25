Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι πρόκειται να υπογράψει αυτήν την εβδομάδα ένα εκτελεστικό διάταγμα για τη διάλυση των «εγχώριων τρομοκρατικών δικτύων».

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, όπου έκανε αυτήν την ανακοίνωση, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι ενημερώθηκε για το συμβάν στα γραφεία της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων στο Ντάλας του Τέξας.

«Ενημερώθηκα για την θανατηφόρα ένοπλη επίθεση στο γραφείο της ICE στο Ντάλας του Τέξας. Αποκαλύφθηκε τώρα ότι ο διαταραγμένος δράστης έγραψε «Anti-ICE» στους κάλυκες του. Αυτό είναι απαράδεκτο! Οι γενναίοι άνδρες και γυναίκες της ICE προσπαθούν απλώς να κάνουν τη δουλειά τους και να απομακρύνουν τους «ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΥΣ από τους ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΥΣ» εγκληματίες από τη χώρα μας, αλλά αντιμετωπίζουν μια άνευ προηγουμένου αύξηση των απειλών, της βίας και των επιθέσεων από διαταραγμένους ριζοσπαστικούς αριστερούς. Αυτή η βία είναι αποτέλεσμα της συνεχούς δαιμονοποίησης των Δημοκρατικών της Ριζοσπαστικής Αριστεράς από τους Δημοκρατικούς της Αστυνομίας, ζητώντας την κατεδάφιση της ICE και συγκρίνοντας τους αξιωματικούς της ICE με «Ναζί». Η συνεχιζόμενη βία από τους τρομοκράτες της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, πρέπει να σταματήσει. Οι αξιωματικοί της ICE και άλλα γενναία μέλη των αρχών επιβολής του νόμου βρίσκονται υπό σοβαρή απειλή. Έχουμε ήδη ανακηρύξει την ANTIFA τρομοκρατική οργάνωση και θα υπογράψω εκτελεστικό διάταγμα αυτή την εβδομάδα για την εξάρθρωση αυτών των δικτύων εγχώριας τρομοκρατίας. ΚΑΛΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ICE ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΑΜΕΣΩΣ! Η κυβέρνηση Τραμπ είναι πλήρως αφοσιωμένη στην υποστήριξη των αρχών επιβολής του νόμου, στα ισχυρά σύνορα, στην ασφάλεια της πατρίδας μας, στην απέλαση βίαιων παράνομων εγκληματιών και στην πλήρη εξάλειψη της αριστερής εγχώριας τρομοκρατίας που τρομοκρατεί τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠ{Α στην ανάρτηση του στο Truth Social.