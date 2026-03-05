Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα χαιρέτιζε την έναρξη επίθεσης από κουρδικές ομάδες της αντιπολίτευσης εναντίον του ιρανικού καθεστώτος.

«Νομίζω ότι είναι υπέροχο που θέλουν να το κάνουν αυτό, θα το υποστήριζα απόλυτα», δήλωσε ο Πρόεδρος.

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα παρείχαν ή είχαν προσφέρει αεροπορική κάλυψη, απάντησε: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό», αλλά πρόσθεσε ότι ο στόχος των Κούρδων θα ήταν «να νικήσουν».

«Αν πρόκειται να το κάνουν, αυτό είναι καλό», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ιρανικές κουρδικές πολιτοφυλακές έχουν συμβουλευτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το αν και πώς θα επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Η ιρανική κουρδική συμμαχία ομάδων με έδρα τα σύνορα Ιράν-Ιράκ στην ημιαυτόνομη περιοχή του ιρακινού Κουρδιστάν εκπαιδεύεται για να πραγματοποιήσει μια τέτοια επίθεση με την ελπίδα να αποδυναμώσει τον στρατό της χώρας, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ βομβαρδίζουν ιρανικούς στόχους με βόμβες και πυραύλους.

Ο Τραμπ εκφράζει επίσης την πεποίθησή του ότι η σημαντική ναυτιλιακή οδός κοντά στο Ιράν, το Στενό του Ορμούζ, θα παραμείνει ανοιχτή.

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, ενός στενού περάσματος μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, ήταν ένας από τους κύριους στόχους του Ιράν, και η ναυτιλία μέσω αυτής της κρίσιμης ενεργειακής αρτηρίας έχει σχεδόν σταματήσει μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε έξι πλοία.

«Δεν έχουν Ναυτικό, ξέρετε ότι το Ναυτικό τους βρίσκεται τώρα στον βυθό της θάλασσας», λέει ο Τραμπ. «Παρακολουθώ πολύ προσεκτικά το Ορμούζ».