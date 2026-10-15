Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (15/10) ότι επιθυμεί την επιβολή της θανατικής ποινής για όποιον σκοτώνει πυροσβέστη.

Ο Τραμπ, ο οποίος στο παρελθόν έχει ταχθεί υπέρ της θανατικής ποινής για όποιον κρίνεται ένοχος για τη δολοφονία αστυνομικού, προέβη σε αυτή τη δήλωση κατά τη διάρκεια γεύματος στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, προς τιμήν οργανώσεων πυροσβεστών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι έδωσε εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης να επιδιώξει την επιβολή θανατικής ποινής σε τέτοιες περιπτώσεις, και συγκεκριμένα για «οποιονδήποτε δολοφονεί έναν πυροσβέστη την ώρα που ανεβαίνει σε σκάλα».