Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απειλεί με σκληρά πλήγματα σε περίπτωση διακοπής της ροής πετρελαίου, μιλώντας για «Θάνατο, Φωτιά και Οργή», ενώ χαρακτηρίζει την προειδοποίηση μήνυμα και προς την Κίνα.

Ο Τραμπ, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να διακόψει τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ θα προκαλέσει στρατιωτική απάντηση έως και 20 φορές ισχυρότερη από όσα έχουν συμβεί μέχρι σήμερα.

Σε ανάρτησή του, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε θέση να πλήξουν εύκολα προσβάσιμους στόχους, κάτι που όπως είπε, θα μπορούσε να καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την ανοικοδόμηση του Ιράν ως κράτους. Χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, ανέφερε ότι «Θάνατος, Φωτιά και Οργή θα κυριαρχήσουν επάνω τους», εκφράζοντας ταυτόχρονα την ελπίδα του να μη χρειαστεί να εφαρμοστούν τέτοια μέτρα.

Παράλληλα, ο Τραμπ χαρακτήρισε την προειδοποίηση ως μια έμμεση «χειρονομία» των ΗΠΑ προς χώρες όπως η Κίνα και άλλες οικονομίες που εξαρτώνται από τη διέλευση πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, τονίζοντας ότι ελπίζει η στάση αυτή να εκτιμηθεί τόσο από τις διεθνείς αγορές όσο και από τις κυβερνήσεις που βασίζονται στην ασφαλή ναυσιπλοΐα στην περιοχή.