Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε την συνάντηση επιτυχημένη, είπε στους δημοσιογράφους στο Air Force One: «Δεν μπορώ να σας πω. Δεν ξέρω. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Θέλω ορισμένα πράγματα. Θέλω κατάπαυση του πυρός».

«Κάτι θα βγει (από τη συνάντηση με τον Πούτιν). Παρατήρησα ότι φέρνει μαζί του πολλούς Ρώσους επιχειρηματίες. Αυτό είναι καλό, μου αρέσει, επειδή θέλουν να κάνουν δουλειές. Αλλά δεν θα κάνουμε τίποτε, μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος», είπε ο Τραμπ.

WATCH IN FULL: President Donald J. Trump speaks to reporters on Air Force One en route to Alaska. pic.twitter.com/KyZ4zdaxKk — Scott Adams (@scottadamsshow) August 15, 2025

«Υψηλό διακύβευμα!!!»: έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, στο Truth Social, πριν την αναχώρησή του για την Αλάσκα.