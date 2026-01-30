Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να «ζηλεύει» τη φήμη του Κιμ Γιονγκ Ουν και τον τρόπο που όλοι στέκονται… σούζα μπροστά του.

Η δήλωση καταγράφηκε από ανοιχτό μικρόφωνο -εν αγνοία του Τραμπ- όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν σκοπεύει να συναντήσει τον Κιμ και εκείνος απάντησε: «Θα μπορούσα» και επαινεί στη συνέχεια τον ηγέτη της Βόρεια Κορέας λέγοντας ότι είναι «ισχυρός ηγέτης της χώρας, που δεν αφήνει κανέναν να σκεφτεί το αντίθετο».

Αμέσως μετά ο Τραμπ ακούγεται να λέει ότι θέλει οι Αμερικανοί να τον αντιμετωπίζουν όπως ο βορειοκορεατικός λαός τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Όταν μιλάει, πετάγονται όρθιοι και στέκονται προσοχή, αυτό θέλω κι εγώ» ακούγεται να λέει ο Τραμπ, κάνοντας μάλιστα και σχετικές χειρονομίες.

Δείτε το βίντεο:

Το δίκτυο NBC ανέφερε πως το συγκεκριμένο βίντεο είναι παλιότερο και έχει καταγραφεί τον Ιούνιο του 2018, στην πρώτη θητεία του Αμερικανού προέδρου.