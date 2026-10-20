Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα (20/10) την Ουκρανία να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Η Ουκρανία πρέπει να θέλει να διευθετηθεί αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ, ο οποίος επέλεξε να ασκήσει πίεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πολύ περισσότερη απ’ ό,τι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε: «Θέλουμε η Ουκρανία να συνάψει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου».

Trump on Ukraine War: Ukraine has to want to settle this war. Zelensky has to want to settle this war, and if he doesn’t, I think it’s going to be a very bad thing. https://t.co/Q9IXkWl1Tg — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026

«Ο Ζελένσκι πρέπει να έχει τη βούληση να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, και αν δεν γίνει αυτό, τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ άσχημα» προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια συνομιλίας με εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο.

BREAKING: President Trump provides a stark warning over Ukraine, demanding President Zelenskyy negotiate an end to the conflict while blasting the hundreds of billions sent overseas by the United States. “Ukraine has to want to settle this war. Zelenskyy has to want to settle this war. And if he doesn’t, I think it’s going to be a very bad thing.” “We’ve got nothing back other than high diesel… We have given probably- possibly more money to Ukraine that almost anybody over the years, hundreds of billions of dollars.” — Fox News (@FoxNews) October 20, 2026

«Δεν έχουμε λάβει τίποτα ως αντάλλαγμα, παρά μόνο υψηλές τιμές στο ντίζελ… Έχουμε δώσει στην Ουκρανία, ίσως περισσότερα χρήματα από σχεδόν οποιονδήποτε άλλον όλα αυτά τα χρόνια, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια», ανέφερε ακόμη ο Τραμπ.