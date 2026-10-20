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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα (20/10) την Ουκρανία να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Η Ουκρανία πρέπει να θέλει να διευθετηθεί αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ, ο οποίος επέλεξε να ασκήσει πίεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πολύ περισσότερη απ’ ό,τι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε: «Θέλουμε η Ουκρανία να συνάψει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου».

«Ο Ζελένσκι πρέπει να έχει τη βούληση να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, και αν δεν γίνει αυτό, τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ άσχημα» προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια συνομιλίας με εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο.

«Δεν έχουμε λάβει τίποτα ως αντάλλαγμα, παρά μόνο υψηλές τιμές στο ντίζελ… Έχουμε δώσει στην Ουκρανία, ίσως περισσότερα χρήματα από σχεδόν οποιονδήποτε άλλον όλα αυτά τα χρόνια,  εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια», ανέφερε ακόμη ο Τραμπ.

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