Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει σε συνέντευξή του στο NBC News ότι θεωρεί σωστές τις αναφορές για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Θεωρούμε ότι η είδηση είναι σωστή», δήλωσε ο Τραμπ στο NBC News σε τηλεφωνική συνέντευξη, σύμφωνα με δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του.