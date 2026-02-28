Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει σε συνέντευξή του στο NBC News ότι θεωρεί σωστές τις αναφορές για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
«Θεωρούμε ότι η είδηση είναι σωστή», δήλωσε ο Τραμπ στο NBC News σε τηλεφωνική συνέντευξη, σύμφωνα με δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του.
🇺🇸🇮🇷 #Trump on the rumors of Ayatollah Khamenei’s death:
“We feel that that is a correct story.” pic.twitter.com/3YSPR9iRE3
