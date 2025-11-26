Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ προγραμματίζεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα, προκειμένου να διεξαχθούν συνομιλίες για το αμερικανικό σχέδιο με σκοπό να τερματιστεί μέσω διαπραγματεύσεων ο πόλεμος στην Ουκρανία, διαβεβαίωσε χθες Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος επίσης στην πιθανότητα να συμμετάσχει στη συνάντηση αυτή ο γαμπρός του.

«Ο Στιβ Γουίτκοφ θα πάει εκεί, πιθανόν μαζί με τον Τζάρεντ (σ.σ. Κούσνερ). Δεν είμαι σίγουρος πως θα πάει ο Τζάρεντ, αλλά συμμετέχει στη διαδικασία, είναι έξυπνος τύπος, και θα πάνε να συναντήσουν τον πρόεδρο Πούτιν, πιστεύω, την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα», είπε ο Ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους.

Ακόμη, φάνηκε να αφήνει κατά μέρος την αυριανή προθεσμία που είδε δώσει στην Ουκρανία για να αποδεχτεί αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων, λέγοντας πως «η προθεσμία για μένα είναι όταν τελειώσει» ο πόλεμος.

Εκτίμησε ακόμη ότι σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες με την Ουκρανία και τη Ρωσία και διαβεβαίωσε πως η Μόσχα συμφώνησε να κάνει παραχωρήσεις, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP, Reuters