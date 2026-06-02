Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο ABC News ότι πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ «την επόμενη εβδομάδα».

«Φαίνεται καλό, φαίνεται καλό», είπε στον επικεφαλής ανταποκριτή του ABC News στην Ουάσινγκτον, Τζόναθαν Καρλ, σε τηλεφωνική συνομιλία.

«Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα σήμερα, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα, όπως πιθανώς παρατηρήσατε νωρίτερα», είπε ο Τραμπ.

Το μικρό πρόβλημα, σύμφωνα με τον πρόεδρο, ήταν ότι οι Ιρανοί ήταν αναστατωμένοι για τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου.

«Έτσι, μίλησα με τη Χεζμπολάχ και είπα να μην πυροβολούν, και μίλησα με τον Μπίμπι [τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου] και είπα να μην πυροβολούν, και οι δύο σταμάτησαν να πυροβολούν ο ένας τον άλλον», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι «ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη».

«Δεν είναι απλό θέμα», είπε. «Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη χώρα, το Ιράν, μια πολύ μεγάλη χώρα που πρέπει να συνάψει συμφωνία. Υπάρχει τεράστια εχθρότητα, πραγματικά», προσέθεσε και συνέχισε λέγοντας: «Δεν είναι λοιπόν εύκολο για αυτούς. Στην πραγματικότητα, δεν είναι εύκολο ούτε από τη δική μας πλευρά. Αλλά παίρνουμε αυτό που πρέπει να πάρουμε».

Όσον αφορά το πότε θα ολοκληρωθεί και θα συμφωνηθεί το μνημόνιο κατανόησης για την επαναλειτουργία των Στενών, ο Τραμπ είπε: «Νομίζω ότι μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα».

Είπε ότι δεν έχει συμφωνήσει ακόμα επειδή «πρέπει να εξασφαλίσω μερικά ακόμη σημεία».