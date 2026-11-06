Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε τη μεγάλη πτώση των δεικτών του αμερικανικού χρηματιστηρίου χθες Πέμπτη στην ευρεία εκλογική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης.

«Το χρηματιστήριο υπέστη μια από τις χειρότερες ημέρες στην Ιστορία εξαιτίας των αποτελεσμάτων των εκλογών», υποστήριξε ο Τραμπ μέσω Truth Social, κάνοντας λόγο για «λυπηρό» θέαμα.

«Μη φοβάστε όμως, σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα είμαστε μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι παρά ποτέ», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τι εννοεί.