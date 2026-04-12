«Το ίδιο μου κάνει», «δεν έχει καμιά διαφορά» είτε κλειστεί, είτε όχι συμφωνία με το Ιράν, είπε στον Τύπο χθες Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στην πρώτη ημέρα συνομιλιών αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην πρωτεύουσα του Πακιστάν.

«Βρισκόμαστε σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Κερδίζουμε, όπως κι αν έχει — τους νικήσαμε στρατιωτικά», διαβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τους δημοσιογράφους. Είπε ακόμη ότι «θα δούμε τι θα γίνει», «ίσως κλείσουμε συμφωνία, ίσως όχι», επιμένοντας: «το ίδιο μου κάνει».

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες των δύο κρατών συνέχιζαν να βρίσκονται σε εξέλιξη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ισλαμαμπάντ.