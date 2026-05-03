Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι επανεξετάζει τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου, αλλά προσθέτει ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί.

Περιγράφει στη συνέχεια τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως «φιλικό», αναφέροντας ότι η χώρα δεν έχει πληρώσει ακόμη το τίμημα «για όσα προκάλεσε στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν», απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ως προς τον σάλο σχετικά με την επικείμενη απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποδαύλισε την ένταση δηλώνοντας ότι ο αριθμός της απόσυρσης είναι πολύ μεγαλύτερος καθώς ο συνολικός αριθμός ενστόλων υπολογίζεται σε 36.436.