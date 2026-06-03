Σημαντικές αποκαλύψεις για την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο podcast «Podforce One» της New York Post.

Trump: Iran have already agreed that they will not have a nuclear weapon. They can change their mind, but that was the big thing. pic.twitter.com/QCCC0VgdeZ — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ συμμετέχει ενεργά στις διπλωματικές επαφές των δύο χωρών, επισημαίνοντας μάλιστα πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν χαίρει μεγάλου σεβασμού και ο ρόλος του είναι καθοριστικός στις συζητήσεις.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει να μην προχωρήσει στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Αν και αναγνώρισε το ενδεχόμενο η ιρανική πλευρά να αλλάξει στάση στο μέλλον, υπογράμμισε ότι η δέσμευση αυτή αποτελεί το σημαντικότερο σημείο της τρέχουσας διαδικασίας. Καταλήγοντας, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει μια προσωπική συνάντηση με τον Αγιατολάχ κάποια στιγμή στο μέλλον, προκειμένου να εδραιωθεί η σταθερότητα στις διμερείς σχέσεις.

«Το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Μπορεί να αλλάξει γνώμη, αλλά αυτό ήταν το σημαντικότερο» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στη διάρκεια της συνέντευξης για να προσθέσει: «Ο Αγιατολάχ εμπλέκεται στις συζητήσεις, τον σέβονται πολύ».

Το Παρασκήνιο της Σύγκρουσης με τον Νετανιάχου

Trump on Axios report that he told Netanyahu “you’re f*cking crazy”: I did. I always get angry. I was a little bit perturbed at him, constantly fighting with Lebanon…. You know, at some point I said we’re going to stop this. pic.twitter.com/4c6Tpo1GkZ — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε τις πληροφορίες του Axios σχετικά με το έντονο τηλεφώνημα που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, παραδεχόμενος ότι χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «τρελός» για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό λόγω των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο. Παρά την έκρηξή του, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι διατηρεί εξαιρετική συνεργασία με τον «Μπίμπι», ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο να παρασύρθηκε στον πόλεμο από εκείνον.

Περιγράφοντας τον εαυτό του ως «πρόεδρο εν καιρώ πολέμου», τόνισε ότι η δική του παρέμβαση ήταν εκείνη που απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν θα υπήρχε Ισραήλ» χωρίς τη δική του συμβολή.

Η Ενεργειακή Κρίση και τα Στενά του Ορμούζ

Αναφορικά με την ενεργειακή κρίση και το πετρέλαιο που αγγίζει τα 98 δολάρια το βαρέλι, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το κόστος αυτό είναι αμελητέο μπροστά στην πυρηνική απειλή. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι ένα μνημόνιο κατανόησης θα μπορούσε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ακόμη και εντός της εβδομάδας, περιορίζοντας τον πληθωρισμό.

Αν και παρατήρησε καθυστερήσεις λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας γύρω από τον Χαμενεΐ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν βιάζεται, εκτιμώντας ότι η ναυτική απαγόρευση στα Στενά ενδέχεται να διατηρηθεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας πολύ σύντομα.