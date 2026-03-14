Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή το βράδυ (λίγο πριν από τις 06:00 ώρα Ελλάδας) ότι το Ιράν «έχει ηττηθεί εντελώς» και εκλιπαρεί να κλειστεί «συμφωνία», αλλά ο ίδιος δεν τη θέλει, δυο εβδομάδες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή.

«Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις δεν θέλουν με τίποτα να αναφέρουν πόσο καλά τα πήγε ο αμερικανικός στρατός εναντίον του Ιράν, το οποίο έχει υποστεί ολοκληρωτική ήττα και επιθυμεί μια συμφωνία – αλλά όχι μια συμφωνία που θα δεχόμουν εγώ! Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό. Πρόεδρος DJT», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.