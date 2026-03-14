Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή το βράδυ (λίγο πριν από τις 06:00 ώρα Ελλάδας) ότι το Ιράν «έχει ηττηθεί εντελώς» και εκλιπαρεί να κλειστεί «συμφωνία», αλλά ο ίδιος δεν τη θέλει, δυο εβδομάδες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή.
«Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις δεν θέλουν με τίποτα να αναφέρουν πόσο καλά τα πήγε ο αμερικανικός στρατός εναντίον του Ιράν, το οποίο έχει υποστεί ολοκληρωτική ήττα και επιθυμεί μια συμφωνία – αλλά όχι μια συμφωνία που θα δεχόμουν εγώ! Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό. Πρόεδρος DJT», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.
(@realDonaldTrump – Truth Social Post )
( Donald J. Trump – Mar 13 2026, 11:53 PM ET )
The Fake News Media hates to report how well the United States Military has done against Iran, which is totally defeated and wants a deal – But not a deal that I would accept! Thank you for… pic.twitter.com/z4PbLuPeNM
