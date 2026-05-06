«Το Ιράν έχει μία εβδομάδα» για να αποδεχτεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στο Fox News, όταν ρωτήθηκε για τη διορία που δίνει στην Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός ηγέτης εμφανίστηκε επίσης αισιόδοξος για την προοπτική διαμόρφωσης ενός πλαισίου συμφωνίας με το Ιράν.

Νωρίτερα, εκτίμησε πως είναι «πολύ πιθανή» η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μετά τις «πολύ καλές συνομιλίες» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης το τελευταίο 24ωρο.

«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία», είπε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, ερωτηθείς για τις δηλώσεις του περί διορίας, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε να υπαναχωρεί, λέγοντας: «Ποτέ δεν υπάρχει προθεσμία».