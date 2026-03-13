Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «είναι έτοιμο να παραδοθεί».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μίλησε με υπερηφάνεια για τα αποτελέσματα της επιχείρησης Επική Οργή (Epic Fury), λέγοντας στους συμμάχους του κατά την τηλεφωνική συνδιάσκεψη των G7: «Ξεφορτώθηκα έναν καρκίνο που μας απειλούσε όλους».

Παράλληλα, υπαινίχθηκε πως το Ιράν είναι έτοιμο να παραδοθεί και πως δεν υπάρχουν πλέον ζωντανοί αξιωματούχοι στην Τεχεράνη. «Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο ηγέτης, οπότε δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να ανακοινώσει την παράδοση», δήλωσε ο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται πως λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέο χτύπημα κατά του Ιράν, με αναρτησή του στο Truth Social.

«Δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτά τα παρανοϊκά καθάρματα»

«Το ναυτικό του Ιράν έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία του δεν υπάρχει πια, οι πύραυλοι, τα drones και όλα τα άλλα έχουν καταστραφεί, και οι ηγέτες του έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης. Διαθέτουμε ασύγκριτη δύναμη πυρός, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο. Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτά τα παρανοϊκά καθάρματα. Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω αυτό!», ανέφερε ο ίδιος.