Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες (11/3), ότι το Ιράν βρίσκεται «κοντά στην ήττα» και διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οποιαδήποτε ανοικοδόμηση του Ιράν «σχεδόν αδύνατη», καθώς ο πόλεμος έχει μπει στη 13η ημέρα της διεξαγωγής του.

«Μπορεί να πλήξουμε τομείς της Τεχεράνης και άλλες τοποθεσίες. Αν το κάνουμε θα είναι σχεδόν αδύνατο να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος εξερχόμενος από το αεροσκάφος του κοντά στην Ουάσινγκτον, αφού επέστρεψε από την περιοδεία του στις πολιτείες Οχάιο και Κεντάκι.

🇺🇸🇮🇱WE WON THE WAR Trump says Iran is “pretty much at the end of the line,” but the U.S. won’t end the conflict immediately. He claims the U.S. could cripple Iran’s power grid within an hour and strike Tehran if needed, while saying authorities are monitoring Iranian-linked… pic.twitter.com/QFRPbbO7Hy — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 12, 2026

Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως, αλλά αυτοί θα το κάνουν», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, προφανώς αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.