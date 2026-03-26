Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου έστειλε νέο μήνυμα στην Τεχεράνη: «Το Ιράν πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία ή να αντιμετωπίσει τη συνεχή πίεση των ΗΠΑ».

Επεσήμανε πως οι Ιρανοί είναι εξαιρετικοί διαπραγματευτές, αλλά προσέθεσε ότι δεν είναι σίγουρος αν είναι διατεθειμένος να συνάψει συμφωνία μαζί τους για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Το Ιράν μας παρακαλεί να κάνουμε μια συμφωνία. Όχι το αντίστροφο. Είναι πολύ καλοί διαπραγματευτές. Δεν είμαι σίγουρος ότι είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε μια συμφωνία. Δεν μπορούμε να δώσουμε πυρηνικά όπλα σε τρελούς», σημείωσε.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, είπε πως έχουν καταστρέψει το 90% των ιρανικών εκτοξευτών πυραύλων.

Πρόκειται για τη δέκατη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου κατά τη δεύτερη θητεία του Προέδρου, κατά την οποία μέρος της συνεδρίασης, ήταν ανοιχτό στους δημοσιογράφους.