Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφο του Fox Business, στο περιθώριο εκδήλωσης στην Πενσιλβάνια, ο Τραμπ ανέφερε πως η Τεχεράνη εξέφρασε βούληση για συνάντηση. «Λάβαμε ένα τηλεφώνημα καθώς ερχόμουν εδώ. Θέλουν συνάντηση», τόνισε ο Τραμπ.

Κατά την ομιλία του αργότερα στην εκδήλωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς συμφωνία, εν μέσω των συνεχιζόμενων αμερικανικών βομβαρδισμών. «Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε εάν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε», είπε ο Τραμπ.