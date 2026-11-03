Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει το συντομότερο δυνατόν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, εκτιμώντας πως «θα μπορούσε να συμβεί».

Σχολιάζοντας την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social: «Οι τιμές του πετρελαίου κατακρημνίζονται, σχεδόν κατά 10 δολάρια το βαρέλι – ρεκόρ – επειδή ο κόσμος θεωρεί πως δεν θα υπάρχει πόλεμος με το Ιράν. Το Ιράν επιθυμεί διευθέτηση, το συντομότερο δυνατόν. Θα μπορούσε να συμβεί!».

Εν τω μεταξύ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε σε δημοσιογράφους την αισιοδοξία του ίδιου και του προέδρου Τραμπ σχετικά με την προοπτική επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

«Είχαμε αρκετές εποικοδομητικές συζητήσεις με τους Ιρανούς», δήλωσε ο Βανς. «Ο πρόεδρος κι εγώ είμαστε αρκετά αισιόδοξοι σχετικά με την προοπτική επίτευξης συμφωνίας», συμπλήρωσε.