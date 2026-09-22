Στη Νέα Υόρκη είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς διπλωματίας, καθώς η ετήσια Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή σχεδόν 130 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αναταραχής, οι μεγάλες διεθνείς κρίσεις κυριαρχούν στην ατζέντα, με τους ηγέτες να απευθύνουν τα μηνύματά τους προς τη διεθνή κοινότητα.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε το στίγμα των προθέσεων της Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας πως το μέλλον της χώρας του είναι «πολύ λαμπρό» και ανακοινώνοντας πως «η Αμερική επέστρεψε».

Εγκώμια για την αμερικανική οικονομία

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο Τραμπ προέβαλε μετ’ επιτάσεως τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του, κάνοντας ειδική αναφορά στην οικονομική ανάκαμψη, τις επενδύσεις, την κοινωνική πρόνοια, τη μετανάστευση και την πάταξη της εγκληματικότητας, ενώ δεν παρέλειψε να επικρίνει τις πολιτικές του προκατόχου του.

«Μπορώ να σας πω με υπερηφάνεια ότι η Αμερική επέστρεψε και η χώρα μας είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Η Αμερική επέστρεψε πιο ισχυρή από ποτέ. Πριν από δύο χρόνια ήμασταν ένα νεκρό κράτος. Πλέον, όλος ο κόσμος κερδίζει από τη δυναμική της Αμερικής».

Αξιοσημείωτη ήταν η φετινή στάση του Αμερικανού προέδρου απέναντι στους παρευρισκόμενους, τους οποίους αποκάλεσε «σπουδαίους ηγέτες». Η ρητορική αυτή απέχει παρασάγγας από την περσινή του τοποθέτηση, όταν τους είχε προειδοποιήσει ότι οι χώρες τους «οδεύουν προς την καταστροφή».

Προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη

Το βάρος της ομιλίας του έπεσε στις σχέσεις με το Ιράν, ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα να παραμείνει ενωμένη ώστε να απομονώσει οικονομικά την Τεχεράνη. Χαρακτηρίζοντας το ιρανικό καθεστώς «αδύναμο και απελπισμένο», ξεκαθάρισε πως «το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

«Έχω μια απόφαση να πάρω για το Ιράν», αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας πως «μεγάλες αλλαγές μπορούν να συμβούν γρήγορα».

Σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους, τόνισε: «Από την πρώτη μέρα της επιστροφής μου στη διακυβέρνηση των ΗΠΑ, το Ιράν σταμάτησε να είναι ο νταής στη Μέση Ανατολή. Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα. Τους βομβαρδίσαμε, αλλά αυτοί συνέχισαν να δημιουργούν προβλήματα. Μάλιστα ανέπτυξαν έναν πύραυλο που απειλεί την Ευρώπη. Ελπίζω να το λάβουν αυτό σοβαρά υπόψη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Συμπλήρωσε δε, ότι η Τεχεράνη «κατασκεύασε έναν πύραυλο ικανό να πλήξει την Ευρώπη και ήταν πολύ υπερήφανη γι’ αυτό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για τη στάση του ΟΗΕ: «Ακόμα και μετά τη συμφωνία εκεχειρίας, το Ιράν συνέχισε να καταπατά τους όρους και ευχαριστώ το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για το ψήφισμα κατά της Τεχεράνης».

Όσον αφορά το μέλλον των διμερών σχέσεων, εξέφρασε τη βεβαιότητα για επερχόμενη διπλωματική εξομάλυνση: «Πιστεύω θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη, αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Αυτοί περιμένουν να δουν πώς θα τα πάω για να πάρουν τις αποφάσεις τους. Εγώ όμως δεν αγχώνομαι. Θα είμαι εδώ για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Βρίσκομαι σε δίλημμα: να κάνω συμφωνία μαζί τους ή να τους οδηγήσω στην κόλαση;».

Μήνυμα στον Πούτιν: «Τερμάτισε τον πόλεμο»

Στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης αναπτύσσεται παράλληλα έντονη διπλωματική δραστηριότητα. Λίγο πριν ανέβει στο βήμα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ένα σύντομο, αλλά σαφές μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, καλώντας τον να «τερματίσει τον πόλεμο».

Η δήλωση αυτή καταγράφεται ενόψει της κρίσιμης συνάντησης που αναμένεται να έχει με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία θα ακολουθήσει μετά τις συνομιλίες του με τους ηγέτες της Βρετανίας και της Ιαπωνίας.