«Το Ιράν κοιτάζει προς την ελευθερία», δηλώνει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας παράλληλα πως η Αμερική είναι έτοιμη να βοηθήσει, την ώρα που οι διαδηλώσεις στη χώρα της Μέσης Ανατολής γίνονται όλο και περισσότερες και η καταστολή τους όλο και πιο βίαια.

Με μια ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Truth Social», ο Αμερικανός ηγέτης δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρόθυμες να παρέμβουν: «Το Ιράν κοιτάζει προς την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

Δείτε την ανάρτησή του:

Wall Street Journal: Σενάρια για πλήγμα στο Ιράν εξετάζουν οι ΗΠΑ

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ φέρονται να έχουν ξεκινήσει προκαταρκτικές συζητήσεις για πιθανά σενάρια στρατιωτικής επίθεσης, σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον αποφασίσει να υλοποιήσει τις απειλές του Αμερικανού προέδρου προς το καθεστώς του Ιράν.

Μια από τις επιλογές που συζητήθηκαν είναι μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επιχείρηση εναντίον πολλαπλών ιρανικών στρατιωτικών στόχων, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους. Άλλος αξιωματούχος σημείωσε ότι δεν υπάρχει συναίνεση ως προς την πορεία δράσης και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει μετακινηθεί στρατιωτικός εξοπλισμός ή προσωπικό στο πλαίσιο προετοιμασίας για επίθεση.

Οι αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι οι συζητήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο του συνήθους επιχειρησιακού σχεδιασμού και τόνισαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις επικείμενης επίθεσης κατά του Ιράν.