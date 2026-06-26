Νέες αναταράξεις στη Μέση Ανατολή προκαλεί η πρόσφατη ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με την οποία κατηγορεί ευθέως το Ιράν για παραβίαση της υφιστάμενης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ισλαμική Δημοκρατία εξαπέλυσε τουλάχιστον τέσσερα drones αυτοκτονίας στοχεύοντας εμπορικά πλοία που διέπλεαν τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο των Στενών του Ορμούζ.

Όπως διευκρίνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατάφερε να πλήξει απευθείας το πάνω κατάστρωμα ενός μεγάλου και υψηλού κόστους φορτηγού πλοίου. Παρά τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από την έκρηξη, το πλοίο κρίθηκε αξιόπλοο και μπόρεσε να συνεχίσει κανονικά την πορεία του.

Παράλληλα, άμεση ήταν η αντίδραση των αμερικανικών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή, οι οποίες επενέβησαν και κατέρριψαν τα υπόλοιπα τρία drones της επίθεσης προτού προσεγγίσουν τους στόχους τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ενέργεια του Τεχεράνης ως μια «ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας εκεχειρίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα drones αυτοκτονίας (One Way Attack Drones) εναντίον πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Ένα από τα drones έπληξε απευθείας το πάνω κατάστρωμα ενός μεγάλου και πολύ ακριβού φορτηγού πλοίου. Προκλήθηκαν ζημιές, ωστόσο το πλοίο ήταν σε θέση να συνεχίσει την πορεία του.

Καταρρίψαμε τα άλλα τρία drones. Προφανώς, πρόκειται για μια ανόητη παραβίαση της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός».