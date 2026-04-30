Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις που παραχώρησε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, τόνισε, σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ότι τώρα το Ιράν πρέπει να πει «παραδινόμαστε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τόνισε ότι το Ιράν «πρέπει να παραδοθεί, αυτό είναι το μόνο που έχει να κάνει. Απλά να πει: «Παραδινόμαστε». Ο Αμερικανός πρόεδρος, τόνισε ότι«Έχουμε τον καλύτερο Στρατό στον κόσμο, μακράν από τον δεύτερο. Το είδατε στη Βενεζουέλα, που έχουν καλό Στρατό αλλά τελειώσαμε μαζί τους σε μια μέρα, για την ακρίβεια σε 48 λεπτά».

«Το ίδιο και το Ιράν, έχει καλό Στρατό αλλά τους εξοντώσαμε. Το Ναυτικό τους είναι στον πάτο της θάλασσας, η Πολεμική τους Αεροπορία δεν θα πετάξει ξανά. Τώρα θα πρέπει να πουν παραδινόμαστε. Η οικονομία τους αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα αυτήν τη στιγμή, είναι μια νεκρή οικονομία», είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών «ευφυή» και «απόλυτα αποτελεσματικό».

Δείτε το βίντεο