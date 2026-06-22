Τη δική του θέση σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, προχωρώντας σε μια χαρακτηριστική ανάρτηση στην πλατφόρμα TruthSocial. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Τεχεράνη θα συναινέσει τελικά σε αυστηρούς ελέγχους.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τραμπ σημείωσε:

«Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την “Πυρηνική Ειλικρίνεια” στο μέλλον».

Το παρασκήνιο της Ελβετίας και η διάψευση από την Τεχεράνη

Η τοποθέτηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου ήρθε ως απάντηση στην επίσημη άρνηση του Ιράν να επιβεβαιώσει τις πρόσφατες αναφορές της Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε διαψεύσει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε δηλώσει ότι κατά τις διπλωματικές επαφές στην Ελβετία επιτεύχθηκε συμφωνία για την επιστροφή των ελεγκτών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθάρισε τη θέση της χώρας του, τονίζοντας ότι στη συνάντηση της Κυριακής, δεν τέθηκε στο τραπέζι το πυρηνικό ζήτημα, ούτε αναλήφθηκε οποιαδήποτε νέα δέσμευση από την πλευρά τους.

Τι είχε προηγηθεί από την πλευρά των ΗΠΑ

Η τροπή αυτή έρχεται σε συνέχεια των δηλώσεων του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος είχε υποστηρίξει δημόσια πως οι Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν αποδεχθεί το ενδεχόμενο να απευθύνουν εκ νέου πρόσκληση προς τους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ, ανοίγοντας τον δρόμο για νέους ελέγχους.