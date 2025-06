Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες ότι η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να βοηθήσει πολύ στον πόλεμο μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, υποβαθμίζοντας την Ευρωπαϊκή διπλωματική πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση της κρίσης. «Το Ιράν δεν θέλει να μιλήσει μαζί τους, αλλά μαζί μας» δήλωσε. Παράλληλα, εξέφρασε χθες την πεποίθηση ότι το Ιράν απείχε εβδομάδες ή μήνες από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, οπότε είναι δύσκολο να ζητηθεί από το Ισραήλ να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές.

Με νέες εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, συνέχισαν την ένατη μέρα των συγκρούσεων Ιράν και Ισραήλ. Από την ισραηλινή επίθεση στην ιερή για τους Ιρανούς πόλη Κομ, κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Φορντό, έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, εκ των οποίων ένας ανήλικος 16 ετών. Τις πρώτες πρωινές ώρες, ήχησαν σειρήνες συναγερμού για πυραυλική επίθεση από το Ιράν στο κεντρικό τμήμα του Ισραήλ, υποχρεώνοντας χιλιάδες κατοίκους να σπεύσουν στα καταφύγια. Μαρτυρίες που επικαλείται το Reuters έκαναν λόγο για εκρήξεις που ακούστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβίβ. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν αργότερα ότι αναχαιτίστηκαν με επιτυχία όλοι οι πύραυλοι και δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα.

Κάμερες από πόλεις του Ισραήλ (Τελ Αβίβ, Χάιφα, Χολόν και Ιερουσαλήμ), του Ιράν (Τεχεράνη, Ισφαχάν) καθώς και από τη Γάζα:

Βίντεο με τα αποτελέσματα από την ισραηλινή επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ στο Ισφαχάν, δημοσίευσε η επίσημη σελίδα της Μοσάντ στο Χ.

The IDF attacked the nuclear facility in Isfahan pic.twitter.com/ZxKQirj4zM

— Mossad Commentary (@MOSSADil) June 21, 2025