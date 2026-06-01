Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα 1η Ιουνίου ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ και ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της.

«Το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε συμφωνία, και αυτή θα είναι ευνοϊκή για τις ΗΠΑ και όσους στέκονται στο πλευρό μας. Αλλά δεν καταλαβαίνουν οι Δημοκρατικοί και διάφοροι φαινομενικά μη πατριώτες Ρεπουμπλικάνοι ότι είναι ΠΟΛΥ πιο δύσκολο για μένα να κάνω σωστά τη δουλειά μου και να διαπραγματευτώ, όταν οι πολιτικοί χαφιέδες συνεχίζουν να «τσιρίζουν» αρνητικά, σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί, ξανά και ξανά, ότι πρέπει να κινηθώ πιο γρήγορα, ή πιο αργά, ή να πάω σε πόλεμο, ή να μην πάω σε πόλεμο, ή οτιδήποτε άλλο. Απλά καθίστε πίσω και χαλαρώστε, όλα θα πάνε καλά στο τέλος – πάντα έτσι γίνεται! Πρόεδρος DJT», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.