Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «θέλει πάρα πολύ» να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε εντατικές διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά, παρότι δεν το παραδέχεται δημοσίως.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης συγκέντρωσης πόρων των Ρεπουμπλικανών στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ενώ παράλληλα επέκτεινε κατά πέντε ημέρες την προθεσμία που είχε δώσει στο Ιράν.

🇮🇷🇺🇸⚡️– Donald Trump claims that Iran wants to “make a deal so badly, but they are afraid to say it. They figure they will be killed by their own people. They are also afraid they will be killed by us”. But their people were against the government according to US and Israel? pic.twitter.com/5eQ5Mv6YAE — MonitorX (@MonitorX99800) March 26, 2026

«Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο. Διαπραγματεύονται μαζί μας και θέλουν πάρα πολύ μια συμφωνία. Αλλά φοβούνται να το πουν, γιατί πιστεύουν ότι ο λαός τους θα τους σκοτώσει. Φοβούνται επίσης ότι κι εμείς θα τους χτυπήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι συνομιλίες μέσω του ειδικού απεσταλμένου του Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ έχουν φέρει «σημαντικά σημεία συμφωνίας», ενώ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια κρίσιμη φάση, μετά την απόρριψη από το Ιράν προηγούμενης αμερικανικής πρότασης και εν μέσω απειλών για περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές.

Παρά την αισιοδοξία του Τραμπ, η ιρανική πλευρά συνεχίζει να αρνείται δημοσίως την ύπαρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές πληροφορίες ως «ψευδείς ειδήσεις».