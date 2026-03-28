«Για 47 χρόνια το Ιράν ήταν γνωστό ως ο νταής της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι πια – τώρα υποχωρεί», δήλωσε στο πλαίσιο του συνεδρίου Future Investment Initiative στο Μαϊάμι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Απόψε είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην εμφάνιση μιας Μέσης Ανατολής που επιτέλους θα είναι ελεύθερη από τον ιρανικό τρόμο, την επιθετικότητα και την πυρηνική εκβίαση», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ορισμένες από τις πλέον συχνά επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του – ότι ο αμερικανικός στρατός είναι ο πιο ισχυρός στον κόσμο, ότι το Ιράν θα είχε χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο αν το είχε αναπτύξει, και ότι ο ιρανικός στρατός έχει «καταστραφεί».