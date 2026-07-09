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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε τα ξημερώματα της Πέμπτης, ότι αξιωματούχοι του Ιράν επικοινώνησαν μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη «αξίζει» κάτι τέτοιο.

«Με κάλεσαν πριν από λίγο και θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας. «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών «έχει τελειώσει», μετά τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον πολλών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και τα αμερικανικά αντίποινα που ακολούθησαν.

«Κάθε φορά που μας χτυπούν, τους χτυπάμε 20 φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνέντευξης με δημοσιογράφους εντός του Air Force One, που πετούσε προς τη Joint Base Andrews επιστρέφοντας στις ΗΠΑ από την Τουρκία, o Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να ανταποκρίνονται με σθένος σε οποιεσδήποτε ιρανικές επιθέσεις, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσιγκτον θα ανταποκριθεί με αναλογία «20 προς 1» μετά τις πρόσφατες ενέργειες της Τεχεράνης κατά της εμπορικής ναυτιλίας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη επιτύχει τους στρατιωτικούς τους στόχους, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «δεν έχει σχεδόν τίποτα πια», ενώ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είχε επικοινωνήσει μαζί τους αναζητώντας μια συμφωνία. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες ως προς το αν το Ιράν θα τηρήσει οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία.

Ανέφερε ότι η αμερικανική εκστρατεία επικεντρώνεται στην πλήρη αποπυρηνικοποίηση του Ιράν και όχι στη διεξαγωγή ενός ευρύτερου πολέμου, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι δεν μπορούσε να πει αν η τρέχουσα αντιπαράθεση θα εξελιχθεί σε μεγαλύτερη στρατιωτική σύγκρουση.

Ερωτηθείς σχετικά με την αλλαγή αεροσκάφους για την πτήση επιστροφής, ο Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες για την ασφάλεια, λέγοντας ότι η απόφαση ελήφθη για να δοθεί η ευκαιρία στο αμερικανικό προσωπικό της αεροπορικής βάσης να δει τα νεότερα αεροσκάφη.

Ταυτόχρονα, αναγνώρισε ότι το Ιράν αποτελεί συνεχή απειλή εναντίον του προσωπικά, λέγοντας: «Είμαι ο νούμερο ένα στη λίστα τους».

 

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