Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε τα ξημερώματα της Πέμπτης, ότι αξιωματούχοι του Ιράν επικοινώνησαν μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη «αξίζει» κάτι τέτοιο.

«Με κάλεσαν πριν από λίγο και θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας. «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε.

Irã liga para autoridades de Trump para fazer ACORDO! O presidente Trump disse aos jornalistas a bordo do Air Force One que os iranianos “ligaram há pouco tempo. Eles querem fazer um acordo”. Ele acrescentou que os ataques americanos contra o Irã na quarta-feira foram uma… https://t.co/16BaZaHNqQ pic.twitter.com/IPEZuV7E6E — Área Militar (@areamilitarof) July 8, 2026

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών «έχει τελειώσει», μετά τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον πολλών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και τα αμερικανικά αντίποινα που ακολούθησαν.

«Κάθε φορά που μας χτυπούν, τους χτυπάμε 20 φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

🚨 JUST IN: Speaking to journalists aboard Air Force One, President Trump doubled down on the massive scale of the latest US strikes against Iran. 💥 “We just hit them very hard, and I say we hit them 20 to 1.” Trump issued a strict warning for future deterrence, stating that… — The Owllines (@theowllines) July 8, 2026

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνέντευξης με δημοσιογράφους εντός του Air Force One, που πετούσε προς τη Joint Base Andrews επιστρέφοντας στις ΗΠΑ από την Τουρκία, o Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να ανταποκρίνονται με σθένος σε οποιεσδήποτε ιρανικές επιθέσεις, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσιγκτον θα ανταποκριθεί με αναλογία «20 προς 1» μετά τις πρόσφατες ενέργειες της Τεχεράνης κατά της εμπορικής ναυτιλίας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη επιτύχει τους στρατιωτικούς τους στόχους, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «δεν έχει σχεδόν τίποτα πια», ενώ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είχε επικοινωνήσει μαζί τους αναζητώντας μια συμφωνία. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες ως προς το αν το Ιράν θα τηρήσει οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία.

Ανέφερε ότι η αμερικανική εκστρατεία επικεντρώνεται στην πλήρη αποπυρηνικοποίηση του Ιράν και όχι στη διεξαγωγή ενός ευρύτερου πολέμου, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι δεν μπορούσε να πει αν η τρέχουσα αντιπαράθεση θα εξελιχθεί σε μεγαλύτερη στρατιωτική σύγκρουση.

During a gaggle with reporters aboard Air Force One en route to Joint Base Andrews, @POTUS @realDonaldTrump said the United States would continue responding forcefully to any Iranian attacks, repeating that Washington would respond at a ratio of “20 to 1” following Tehran’s… pic.twitter.com/yuoH4HJvXG — Basha باشا (@BashaReport) July 8, 2026

Ερωτηθείς σχετικά με την αλλαγή αεροσκάφους για την πτήση επιστροφής, ο Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες για την ασφάλεια, λέγοντας ότι η απόφαση ελήφθη για να δοθεί η ευκαιρία στο αμερικανικό προσωπικό της αεροπορικής βάσης να δει τα νεότερα αεροσκάφη.

Ταυτόχρονα, αναγνώρισε ότι το Ιράν αποτελεί συνεχή απειλή εναντίον του προσωπικά, λέγοντας: «Είμαι ο νούμερο ένα στη λίστα τους».