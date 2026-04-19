Στο μοναδικό σχόλιο των τελευταίων ωρών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρεται στο Ισραήλ από την πλατφόρμα του Truth Social.

«Είτε αρέσει στον κόσμο το Ισραήλ είτε όχι, έχει αποδειχθεί ένας μεγάλος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής», έγραψε.

«Είναι Θαρραλέοι, Τολμηροί, Πιστοί και Έξυπνοι και, σε αντίθεση με άλλους που έχουν δείξει το πραγματικό τους πρόσωπο σε μια στιγμή σύγκρουσης και άγχους, το Ισραήλ αγωνίζεται σκληρά και ξέρει πώς να νικήσει».

Τα σχόλια έρχονται μια μέρα αφότου είπε στο Ισραήλ ότι «απαγορεύεται» να βομβαρδίζει τον Λίβανο και ότι «φτάνει πια». Ωστόσο, μάρτυρες λένε ότι υπήρξαν περισσότερες επιθέσεις το Σάββατο.