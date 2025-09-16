Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα διατάξει να βομβαρδιστεί ξανά το Κατάρ, μετά την άνευ προηγουμένου αεροπορική επιδρομή της περασμένης εβδομάδας στη Ντόχα εναντίον ηγετικών στελεχών της Χαμάς από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

«Δεν θα πλήξει το Κατάρ» ξανά, είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, παρά την άρνηση του Νετανιάχου να αποκλείσει νέες επιδρομές στη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ιερουσαλήμ.