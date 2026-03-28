Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες (27/3), κατά τη διάρκεια επιχειρηματικής εκδήλωσης στο Μαϊάμι. ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να μην πάνε να βοηθήσουν άλλα κράτη μέλη του NATO, σε περίπτωση που παρουσιαστεί τέτοια ανάγκη.

Το NATO «απλά δεν ήταν εκεί», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για «τρομερό λάθος», προφανώς αναφερόμενος στο αίτημα του, που έμεινε «νεκρό γράμμα», σε συμμάχους των ΗΠΑ να διαθέσουν στρατιωτική υποστήριξη, για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ.

«Ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για το NATO, εκατοντάδες δισεκατομμύρια για να τους προστατεύουμε, και πάντα ήμασταν εκεί γι’ αυτούς, αλλά τώρα, με δεδομένες τις ενέργειές τους, υποθέτω ότι δεν πρέπει να είμαστε, πρέπει;» διερωτήθηκε ρητορικά ο αμερικανός πρόεδρος.

Τις τελευταίες ημέρες, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κλιμάκωσε τις επικρίσεις του σε βάρος του NATO, ιδίως μέσω του Truth Social: το χαρακτήρισε «χάρτινη τίγρη», και κατακεραύνωσε τους «δειλούς» ηγέτες των κρατών μελών του, διαμηνύοντας πως οι ΗΠΑ «θα θυμούνται» πώς αντιμετωπίστηκαν.

Η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία δήλωσαν έτοιμες, σε κοινή ανακοίνωσή τους που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, τη 19η Μαρτίου, να «συνεισφέρουν» σε «προσήκουσες προσπάθειες» για να καταστεί ασφαλής «η διέλευση των στενών» του Oρμούζ, από όπου περνά υπό κανονικές συνθήκες, το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Ταυτόχρονα, οι χώρες αυτές απέκλεισαν οποιαδήποτε απευθείας εμπλοκή τους στον πόλεμο. Το κείμενο προσυπέγραψαν αφού δημοσιοποιήθηκε, άλλες 27 κυβερνήσεις. Η κίνηση στο στενό έχει παραλύσει, απογειώνοντας τις τιμές της ενέργειας σε διεθνές επίπεδο.

Στην τοποθέτησή του, απευθυνόμενος σε κοινό, αποτελούμενο κυρίως από επικεφαλής επιχειρήσεων και επενδυτές που συμμετείχαν στην εκδήλωση FII Priority, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε εξάλλου για ακόμη μια φορά, ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, ο οποίος μπαίνει στην πέμπτη εβδομάδα του, πάει καλά.