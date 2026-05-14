Σε ανακοινώσεις σχετικά με την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας πως το Πεκίνο δεσμεύτηκε για την αγορά περίπου 200 «μεγάλων» αεροσκαφών της Boeing. Παρά την είδηση της παραγγελίας, η μετοχή της εταιρείας αντέδρασε αρνητικά, καθώς οι επενδυτές προσδοκούσαν μια συμφωνία πολύ μεγαλύτερης κλίμακας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Fox News, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε τη δέσμευση.

«Αποδέχτηκε (ο Σι Τζινπίνγκ) να αγοράσει 200 αεροσκάφη… Boeing. 200 μεγάλα», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τους συγκεκριμένους τύπους των αεροπλάνων.

Στο πλευρό του Τραμπ στην Κίνα βρίσκεται ο επικεφαλής της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ, μαζί με ομάδα κορυφαίων Αμερικανών επιχειρηματιών.

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, μιλώντας στο CNBC, είχε εκφράσει την εκτίμηση πως η Boeing θα εξασφαλίσει «μεγάλες παραγγελίες».

Παρά το μέγεθος της παραγγελίας, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης αντέδρασε με σκεπτικισμό. Η τιμή της μετοχής της Boeing υποχώρησε πάνω από 5% αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του αποσπάσματος, ενώ γύρω στις 19:55 (ώρα Ελλάδας) η πτώση είχε περιοριστεί στο 3,98%.

Η αγορά είχε προεξοφλήσει μια παραγγελία-ρεκόρ, καθώς αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τους προηγούμενους μήνες πως το Πεκίνο εξέταζε την αγορά έως και 500 αεροσκαφών 737 MAX και 100 αεροπλάνων ευρείας ατράκτου (787 Dreamliner και 777).

Η τρέχουσα δέσμευση για 200 μονάδες θεωρήθηκε από τους αναλυτές ως μια πιο συντηρητική κίνηση σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις που κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό.