Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα μετονομασίας του Υπουργείου Άμυνας, αποκαλώντας το παλιό όνομα «woke» και προαναγγέλλοντας νέα εποχή στρατιωτικής «ισχύος χωρίς απολογίες».

Σε μια αμφιλεγόμενη αλλά και συμβολική κίνηση, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή (5 Σεπτεμβρίου), εκτελεστικό διάταγμα για τη μετονομασία του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ σε Υπουργείο Πολέμου, υποστηρίζοντας πως η αλλαγή αυτή «στέλνει μήνυμα νίκης και ισχύος» παγκοσμίως.

President Trump signs an executive order restoring the “Department of War” name for the Department of Defense and respective titles. More: https://t.co/My4hu2zB3S pic.twitter.com/98fs4b7N7k — NewsNation (@NewsNation) September 5, 2025

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Πεντάγωνο, ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος ανέφερε:

«Νομίζω ότι πέτυχα την ειρήνη χάρη στο γεγονός ότι είμαστε ισχυροί.

Το «Υπουργείο Άμυνας» είναι ένα όνομα για μια εποχή πολιτικής ορθότητας – όχι για μια υπερδύναμη.

Είναι ώρα να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα».

Ο ίδιος υιοθέτησε το παλαιότερο σύνθημα «Ειρήνη μέσω ισχύος» του Ρόναλντ Ρίγκαν, λέγοντας πως η Αμερική πρέπει να εμπνέει σεβασμό και όχι «αμφιβολία ή απολογητικότητα».

Από το defense.gov στο war.gov

Παρότι η επίσημη αλλαγή απαιτεί έγκριση από το Κογκρέσο, ήδη έχουν ξεκινήσει συμβολικές κινήσεις: η επίσημη ιστοσελίδα του Πενταγώνου έχει μεταφερθεί στο war.gov, ενώ γύρω από το Γραφείο του Υπουργού έχουν τοποθετηθεί νέες πινακίδες με την ανανεωμένη ονομασία.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι όλα τα επίσημα έγγραφα και επιστολόχαρτα θα προσαρμοστούν άμεσα.

Ο Πιτ Χέγκσεθ «Υπουργός Πολέμου»

Ο στενός συνεργάτης του Τραμπ, Πιτ Χέγκσεθ, τον οποίο ο Πρόεδρος πλέον αποκαλεί «υπουργό πολέμου», δήλωσε:

«Δεν θα είμαστε πλέον παθητικοί.

Περνάμε στην επίθεση, όχι μόνο στην άμυνα.

Η φονικότητα δεν θα είναι πια ταμπού, ούτε θέμα πολιτικής ορθότητας».

Νομοθετική στήριξη από το Κογκρέσο

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Γκρεγκ Στουμπ (Φλόριντα) κατέθεσε επίσημη πρόταση στο Κογκρέσο για την πλήρη μετονομασία του Υπουργείου, αναφέροντας:

«Από το 1789 μέχρι το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ πολεμούσαν υπό το όνομα «Υπουργείο Πολέμου».

Είναι καιρός να τιμήσουμε αυτή την παράδοση».

Παρόμοια πρόταση υπέβαλαν και οι γερουσιαστές Ρικ Σκοτ και Μάικ Λι.

Διπλωματία με… επιθετικό δόγμα

Παρά τη σκληρή ρητορική, ο Τραμπ επέμεινε ότι η στρατηγική του παραμένει ειρηνευτική:

«Η ισχύς είναι ο μόνος τρόπος για να πετύχεις ειρήνη. Το απέδειξα στην Ινδία – Πακιστάν, Ρουάντα – Κονγκό, Αρμενία – Αζερμπαϊτζάν.

Αν δεν ήταν οι Δημοκρατικοί, θα είχα σταματήσει και τον πόλεμο στην Ουκρανία».