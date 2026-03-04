Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες «κάνει σπουδαία δουλειά» και ότι «το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει» από τη χώρα της.

«Η Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία είναι η πρόεδρος της Βενεζουέλας, κάνει σπουδαία δουλειά», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει και ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση μεταξύ των δύο χωρών είναι κάτι πολύ όμορφο να βλέπεις», συμπλήρωσε.

Ο Τραμπ έκανε αυτήν τη διαπίστωση μετά τη συνάντηση του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες στο Καράκας.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Βενεζουέλα #Ντόναλντ Τραμπ #πετρέλαιο