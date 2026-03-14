Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα αρχίσει «πολύ σύντομα» να συνοδεύει πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο στενό του Ορμούζ, πέρασμα στρατηγικής σημασίας από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που προορίζεται για τις διεθνείς αγορές, αποκλεισμένο από το Ιράν επί του παρόντος, διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή (13/3) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ερωτηθείς πότε το αμερικανικό ΠΝ θα αρχίσει να προστατεύει δεξαμενόπλοια στο στενό, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «σύντομα, πολύ σύντομα».

Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει το στενό εξαιτίας του πολέμου που εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου για να πλήξει την παγκόσμια οικονομία και να ασκήσει πίεση στην Ουάσιγκτον.